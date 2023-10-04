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Irak'ın kuzeyine hava operasyonu! İşte detaylar: 140 km derinlikteki hedefler eş zamanlı vuruldu

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Giriş: 04.10.2023 15:46
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 3 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurduğu, harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol uçağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi.
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