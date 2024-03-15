Irak ile 4 günde 3 kritik toplantı! Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti

Türkiye Pençe bölgesine yapılan saldırıların ardından güvenlik konseptinde önemli kararlar aldı. Bu kapsamda Irak ile 4 günde 3 kritik toplantı yapıldı. Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti. Peki Bağdat'ın kararı terör örgütüyle mücadelede nasıl sonuç verir? Bağdat yönetimi terör örgütüne karşı hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN