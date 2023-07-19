19 Temmuz 2023, Çarşamba
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İmamoğlu’nun online toplantısı internete sızdı! Babaya darbe planı ve kaset savaşları
CHP'de "değişim" tartışması başlatan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu karşı söylem safhasından eylem safhasına geçti. Öyle ki İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı video konferans toplantısının görüntüleri ifşa oldu. Söz konusu görüntülerde İmamoğlu, "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirdi. Ayrıca Parti Meclis üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de ortaya çıktı. CHP’de ise olağanüstü toplantı kararı alındı. Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Eriş ve Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi. İşte Ekrem İmamoğlu ile toplantıya katılan isimler…