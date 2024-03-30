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İmamoğlu'nun İstanbul'dan Irak’ın kuzeyine uzanan kirli ittifakı deşifre oldu! Başkan Erdoğan net konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 17:35
Türkiye yerel seçimlere gün sayarken kirli pazarlıklara girişen CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, "Kent uzlaşısı" adı verilen "ittifak" modelini devreye soktu. Yaşanan tüm sakandallarının ardından Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Kandil'e 100 milyon dolar para aktarıldığı öğrenildi. Peki, Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve Kandil Anlaşması'nın detayları neler? Görüşmeleri kimler yaptı? Süreçte hangi isteklerde bulunuldu? Ödenen para ne kadar? Üstelik bu uzlaşı sürecinde İmamoğlu'nun Kürtlere ve DEM'lilere yönelik sinkaflı küfürlerinin sebebi neydi? Gençlerle Buluşma Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını ifade ederken, "Balya balya paralar Kandil'e kadar gidiyor." dedi..
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