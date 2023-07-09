İmamoğlu’na ’neden sustun’ tepkisi

CHP’de değişim kazanı kaynıyor. Eski genel başkan deniz Baykal’ın kızı aslı Baykal, mevcut yönetime sert sözlerle yüklendi. "CHP’nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var, kuruluş ilkelerinden uzak olması" dedi. Yani bir anlamda kurulan ittifakı, 6'lı masayı eleştirdi. Bu arada CHP eski genel başkanlarının da aralarında olduğu Ekrem İmamoğlu’na yakın 6 isim yemekte bir araya geldi.