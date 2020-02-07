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07.02.2020

İlker Başbuğ neden TBMM'yi hedef aldı? Avni Özgürel A Haber canlı yayınında

İlker Başbuğ 'FETÖ' açıklamasıyla neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldı? İlker Başbuğ'un TBMM'yi hedef alan sözleri hakkında 6 AK Partili vekil suç duyurusunda bulunuldu. Gazeteci - Yazar Avni Özgürel, A Haber ekranlarında İlker Başbuğ hakkıjnda yapılan suç duyurusunun detaylarını anlattı. Özgürel, “Tarihsel bir süreçten söz ediyoruz. Bu AK Parti ile başlayan bir süreç değil. Bu 1950’lerin sonunda başlayan 60 darbesiyle kemikleşen bir zihniyetin tezahürü." dedi.

AK Parti'den 6 vekili, İlker Başbuğ'un meclisi hedef alan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazeteci - Yazar Avni Özgürel A Haber ekranlarında, FETÖ açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Başbuğ'un açıklamalarını ve AK Parti'nin başvurusunu değerlendirdi.

"BU TARİHSEL BİR SÜREÇ"

Özgürel, "Tarihsel bir süreçten söz ediyoruz. Bu AK Parti ile başlayan bir süreç değil. Bu 1950'lerin sonunda başlayan 60 darbesiyle kemikleşen bir zihniyetin tezahürü. 1960 darbesinden önce Türkiye'de taşlar yerli yerindeydi açıkçası. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma bakanlığına bağlıydı. Sadece bir hiyerarşi meselesi değil demokrasinin gereği olmasından kaynaklanan ve Atatürk döneminden kalan yani 1927 anayasasından sonra ortaya çıkmış bir anlayışın sonucu idi. Ama 1960 darbesi zaten bir intikam operasyonu, intikam hareketi siyasetten öç alma hareketi olarak doğdu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaştan İlker Başbuğ açıklaması SON DAKİKA: AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'TAN İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMASI

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