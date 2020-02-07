07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan İlker Başbuğ açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
AK PARTİ'DEN FLAŞ İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili , ’un açıklamaları hakkında, “AK Parti'den 6 kişinin adına suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, 'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Elitaş, İlker Başbuğ'un açıklamaları hakkında, "AK Parti'den 6 kişinin adına suç duyurusunda bulunulacak" dedi.

Elitaş, "Parlamentoyu susturmak için yapılanları görmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan İlker Başbuğ açıklaması AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'TAN İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMASI
Son dakika: Milletvekillerinden İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi |Video SON DAKİKA: MİLLETVEKİLLERİNDEN İLKER BAŞBUĞ'A 'FETÖ' TEPKİSİ |VİDEO
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan yazdı! İlker Paşa ile FETÖ tarihinde yolculuk SABAH GAZETESİ YAZARI HİLAL KAPLAN YAZDI! "İLKER PAŞA İLE FETÖ TARİHİNDE YOLCULUK"
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş İlker Başbuğ, Van, AP, Pegasus açıklaması SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ İLKER BAŞBUĞ, VAN, AP, PEGASUS AÇIKLAMASI
İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’ açıklamalarına MHP’den sert tepki İLKER BAŞBUĞ’UN ‘FETÖ’ AÇIKLAMALARINA MHP’DEN SERT TEPKİ
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu boru göstermeye benzemez! |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLKER BAŞBUĞ'A SERT TEPKİ: BU BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN