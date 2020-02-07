Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan İlker Başbuğ açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İlker Başbuğ’un FETÖ açıklamaları hakkında, “AK Parti'den 6 kişinin adına suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.



Elitaş, İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamaları hakkında, "AK Parti'den 6 kişinin adına suç duyurusunda bulunulacak" dedi.



Elitaş, "Parlamentoyu susturmak için yapılanları görmemiz gerekir." şeklinde konuştu.