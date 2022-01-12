12 Ocak 2022, Çarşamba
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İlk yerli kanser ilacında klinik aşamaya geçildi! Akciğer kanseri tedavisinde umut ışığı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği kansere karşı ilk yerli ilaçta klinik aşamaya geçildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından geliştirilen ilacın Faz-1 çalışmasına, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Çalışmaların yürütüldüğü merkezin sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'a A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.