12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İlk yerli kanser ilacında klinik aşamaya geçildi! Akciğer kanseri tedavisinde umut ışığı

İlk yerli kanser ilacında klinik aşamaya geçildi! Akciğer kanseri tedavisinde umut ışığı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2022 11:38
Türk bilim insanlarının geliştirdiği kansere karşı ilk yerli ilaçta klinik aşamaya geçildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından geliştirilen ilacın Faz-1 çalışmasına, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Çalışmaların yürütüldüğü merkezin sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'a A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yol tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi
A Haber haberin kanalı…
A Haber haberin kanalı…
Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor
Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor
Akciğer kanseri tedavisinde umut ışığı
Akciğer kanseri tedavisinde umut ışığı
Muş’ta evlat nöbeti
Muş'ta evlat nöbeti
Hücre evinde yakalandı
Hücre evinde yakalandı
Şehit askerin ailesi konuştu!
Şehit askerin ailesi konuştu!
Çanakkale Köprüsü’nden özel yayın
Çanakkale Köprüsü'nden özel yayın
TURKOVAC Faz-3 sonucu açıklandı!
TURKOVAC Faz-3 sonucu açıklandı!
Fezleke TBMM’ye gönderildi
Fezleke TBMM'ye gönderildi
Başkan Erdoğan’dan HDP’li Güzel için talimat
Başkan Erdoğan'dan HDP’li Güzel için talimat
Ahmet Çalık ’su yastığı’ kurbanı mı?
Ahmet Çalık 'su yastığı' kurbanı mı?
Daha Fazla Video Göster