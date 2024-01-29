İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gazetecilerin sorularını yanıtladı! En çok özlediği yemek hangisi?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda canlı bağlantı aracılığıyla gazeteciler ile bir araya geldi. Ekibimizden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını da yanıtlayan Gezeravcı, ekip arkadaşları ile uzayda nasıl zaman geçirdiklerini anlattı.

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