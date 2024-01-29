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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gazetecilerin sorularını yanıtladı! En çok özlediği yemek hangisi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 10:18
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda canlı bağlantı aracılığıyla gazeteciler ile bir araya geldi. Ekibimizden A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını da yanıtlayan Gezeravcı, ekip arkadaşları ile uzayda nasıl zaman geçirdiklerini anlattı.
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