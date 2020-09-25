İlk tepki onlardan geldi! CHP'den Kobani eylemlerinin faillerine destek

6-7 Ekim 2014’te meydana gelen Kobani eylemlerinin failleri arasında yer alan HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ve birçok isim bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. HDP’li isimlerin gözaltına alınmasına ilk tepki ise iş birlikçisi CHP’den geldi. CHP’li Tuncay Özkan kanlı eylemlerin faillerinin gözaltına alınmasını “zulüm” olarak nitelendirirken terörist cenazelerinin bir numaralı adamı olan Sezgin Tanrıkulu ise, aradan 6 yıl geçtiğini savundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah karşı başlayan operasyonlar kapsamında, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Operasyonlar devam ederken CHP'den ilk açıklama geldi.

"ARADAN 6 YIL GEÇMİŞ.."

HDP'ye en yakın isimlerden biri olarak partide öne çıkan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan operasyonların karşısında durduğunu gösterdi.

Tanrıkulu, "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve birçok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar." ifadelerini kullandı.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da operasyonlara karşı çıkan isimlerden biri oldu.

Özkan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kars'ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den, RTÜK üyesi Ali Ürküt'e, Sırrı Süreyya Önder'e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur." dedi.