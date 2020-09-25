CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye "Kobani" desteği

Kobani bahanesiyle düzenlenen terör eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar aralarında HDP eski milletvekilleri, belediye başkanları ve eski parti yöneticilerinin bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye "Kobani" desteği geldi. Kılıçdaroğlu, başlatılan terör operasyonu sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak destek mesajı verdi ve yaşanan terör olaylarını görmezden gelip operasyonun siyasi olduğunu ifade etti. Skandal görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında şu ana kadar aralarında HDP eski milletvekilleri, belediye başkanları ve eski parti yöneticilerinin bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Bu operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan HDP'ye "Kobani" desteği geldi. Kılıçdaroğlu, başlatılan terör operasyonu sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak destek mesajı verdi ve yaşanan terör olaylarını görmezden gelip operasyonun siyasi olduğunu ifade etti.

Skandal görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AKSARAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı. İl emniyet müdürlüğü ekiplerince bir otelde gözaltına alınmasının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, daha sonra Ankara'ya gönderildi.

HDP'Lİ RTÜK ÜYESİ DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) HDP'li üyesi Ali Ürküt da Diyarbakır'da gözaltına alındı. Ürküt ile operasyon kapsamında gözaltına alınan eski HDP milletvekilleri Emine Ayna, Altan Tan ve Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'DA 9 GÖZALTI

İstanbul'da 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bu şüphelilerden Bircan Y, Gülfer A, Berfin Özgü K, Can M, Günay K, Bülent B, İsmail Ş, Dilek Y, Emine Beyza Ü. yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı.

İşlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, Ankara'ya gönderildi.

PKK'NIN DAĞ KADROSU DA KOBANİ SORUŞTURMASININ ŞÜPHELİLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında silahlı terör örgütü PKK/KCK dağ kadrosundan isimler de bulunuyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan operasyonda, eski HDP MYK üyesi Cihan Erdal'ın da yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam ettiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, olaylar sırasında 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.