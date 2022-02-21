İklim değişikliğinde yol haritası ne? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... 25 Şubat'a kadar sürecek olan iklim şurası, Konya'da başladı. Toplantıda iklim değişikliği vizyonu ve yeşil dönüşüm konuları ele alındı. Peki 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri neler? İklim değişikliğinde yol haritası ne olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yeşil kalkınma sürecinde öncü ülke olacağız" dedi.

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