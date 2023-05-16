17 Mayıs 2023, Çarşamba
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İkinci turda kampanya süreçleri nasıl olacak? Fark daha da açılır mı?
Afet bölgesinde hükümetin çalışmaları seçmende nasıl karşılık buldu? İkinci turda kampanya süreçleri nasıl olacak? 2. turda fark daha da açılır mı? Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer ve Siyaset Bilimci Dr. Metin Özkan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.