İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Siyasi parti turunu tamamlayan, cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşen DEM parti ikinci kez İmralı'ya gitmek için başvuruda bulunacak.