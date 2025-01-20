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İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 10:16
Güncelleme:20.01.2025 10:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Siyasi parti turunu tamamlayan, cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşen DEM parti ikinci kez İmralı'ya gitmek için başvuruda bulunacak.
İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?
İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?
İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?
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