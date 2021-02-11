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İkinci doz aşılama başladı! Sağlık çalışanları 2.dozu oluyor
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Canlı yayında ikinci doz aşı uygulaması yapıldı. Son dakika haberi... Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında kitlesel aşılamaya geçmişti. Aşılama çalışmalarında ikinci doz başladı. 13 Ocak'ta Çin'den gelen SinoVac aşısının ilk dozunu olan sağlık çalışanları bugün ikinci dozla devam edecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Canlı yayında ikinci doz aşı uygulaması yapıldı.