İhtiyaç sahibi emeklilere 2.500 tl destek ödemesi

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı "İstanbul Vizyonu" Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlatıyor. Kurum, İstanbulluların sorunlarını çözecek 'Siztem İstanbul'un 10 hedefini açıklarken, peş peşe müjdeler verdi..

İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak.

YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek.

7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ

Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek.