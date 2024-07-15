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İhanete göğüs geren 15 Temmuz kahramanları! Vatan uğruna can veren şehitlerin aileleri A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 19:15
Şehit Halil Işıklar ve şehit Ömer Takdemir 15 Temmuz gecesi Ankara'da vatan uğruna can veren isimler bir tanesiydi. Şehit Halil Işıkların annesi Hülya Işıklar ve şehit Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir o gece yaşananları canlı yayında anlattılar. İşte detaylar...
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Vatan uğruna can veren şehitlerin aileleri A Haber’de
Vatan uğruna can veren şehitlerin aileleri A Haber'de
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