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İHA ve SİHA'lara iftira atan Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan: Takoz koymayın başka ihsan istemez

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Giriş: 25.05.2023 12:56
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde söylemlerinden dolayı bozulan imajını düzeltmek için katıldığı bir programda İHA ve SİHA'lara attığı iftira ile sosyal medyada yaylım ateşine tutuldu. Baykar'ın ürettiği yerli ve milli İHA-SİHA'lar için "rekabeti engelliyor" iftirasını atan Kılıçdaroğlu'na yanıt şirketin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar sosyal medyadan verdiği yanıtta "Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, takoz koymayın başka ihsan istemeyiz" ifadelerine yer verdi.
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