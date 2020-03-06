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06.03.2020

İdlib'de ateşkes kararı Rusya'da nasıl yankı buldu? |Video

Dün Moskova'da gerçekleşen tarihi zirveden İdlib'de ateşkes kararı çıktı. Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesi çıkan sonuç Rusya'da nasıl yankı buldu? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan bildirdi...

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