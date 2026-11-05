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ABD, İngiltere ve Avrupa'da peş peşe uyarılar! 33 ülkeden stok çağrısı, yolcu uçaklarında bomba alarmı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD, İngiltere ve Avrupa'da peş peşe uyarılar! 33 ülkeden stok çağrısı, yolcu uçaklarında bomba alarmı

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden vatandaşlarına acil durum stoku yapmaları yönünde çağrı geldiği bildirildi. Uyarılar Avrupa'da endişeye yol açarken, yolcu uçaklarına yönelik peş peşe bomba ihbarları sivil havacılıkta aksamalara neden oldu. Peki, stok çağrılarının arkasında ne var? Avrupa'daki havacılık krizinde son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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