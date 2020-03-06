İdlib mutabakatı imzalandı, ateşkes başladı! AB'ye kötü haber

Türkiye-Rusya mutabakatının, Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişi için uygulamaya koyduğu açık kapı politikasında geri adım atmayacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Esad rejiminin, İdlib’de düzenlediği kalleş saldırı sonrası Türkiye, sınır kapılarını açmış ve geçişleri durdurmayacağını belirtmişti. Şu ana kadar da sınırdan geçenlerin sayısı 130 bini aştı.

Başkan Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesi, göçmen krizinin yaşandığı Avrupa Birliği (AB) tarafından da yakından takip ediliyordu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI

Türkiye-Rusya zirvesinde 'ateşkes' ateşkes kararı alındı. Ancak sahada ateşkes sağlansa da, düzensiz göçmenler konusunda AB'ye iyi haber gelmedi.

MÜLTECİ POLİTİKASINDA GERİ ADIM ATILMAYACAK

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye-Rusya mutabakatının, Türkiye'nin mülteci politikasında yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmediğini, Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini değiştirmeyeceğini aktardı.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yle iş birliği içerisinde Suriye'de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımları atması gerektiği ifade edildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.