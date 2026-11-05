Trump Kongre'de çoğunluğu kaybetti! Demokratların zaferi İran savaşını nasıl etkileyecek?

ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybettiği, Demokratların ise Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde ettiği bildirildi. Seçim sonuçlarının ardından gözler Başkan Donald Trump'ın atacağı adımlara çevrildi. Peki, Demokratların Kongre'deki çoğunluğu ABD'nin İran politikasını ve savaşın seyrini nasıl etkileyecek? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki son gelişmeleri aktardı.