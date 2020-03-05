Moskova'da ateşkes anlaşması sağlandı! Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'den kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki kritik görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. İki lider ve heyetlerinin görüşmesi 6 saat sürdü. Kritik İdlib görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Rejimin geçen Mayıs ayından itibaren yoğunlaşan saldırılarının İdlib mutabakatı sükunetini bozduğunu belirten Erdoğan, ''Bunu bozan ise saldırganlığıyla rejimdir. Rejimin doğrudan askerlerimi hedef alan saldırılar bugün Moskova'da bu konuları konuştuk. Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmek istiyoruz. Rusya'nın, rejimin ilişkimizi zedeleme çalışmalarına göz yummayacağına eminim. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları atacağız. Ateşkes bu gece 00:01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek.'' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ve Putin'in açıklamalarının ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Lavrov ateşkesin detaylarını açıkladı.

Başkan Erdoğan ve Rus devlet adamı Vladimir Putin, Moskova'da basın karşısına çıktı. İdlib gerginliği hakkında alınan karar hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, ateşkesin başlama tarhinini de duyurdu.

"İDLİB'DE YENİ STATÜ KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalar;

Soçi mutabakatına göre İdlib Geginliği Azaltma Bölgesi muahafaza edilecek ve statükonun korunması için tüm tedbirleri alacaktık. Rejimin saldırıları İdlib'deki sükuneti bozmuştur.

İdlib'deki mutabakatın bozulmasının bir numaralı sorumlusu rejimdir. Bu bölgede yaşayan 4 milyon kişinin terörist ilan edilip bombalanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Rejimden kaçan ve sayıları 1.5 milyonu bulan bölge halkı sınırımıza dayanmıştır. Rejimin buradaki amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır.

Gözlem noktaları sahadaki noktaları kontrol etme değil, ateşkesi takip etmekle yükümlüdür. Bir süre önce İdlib'e ilave askeri birlikler gönderdik. Artık hem rejimin saldırganlığını engellemek hem de aşırı gruplarla mücadele için sahada daha aktif rol aldık. Rejimin askerlerimize yönelik saldırılarının ardından İdlib'de yeni bir statü kaçınılmaz hale gelmiştir.

ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya ile bu konuyu enine boyuna konuşup değerlendirdik. Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma bölgemizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Rusya'nın Rejimin iş birliğimizi bozacak hame. Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek. İhtiyaç sahibi tüm Suriye'lerilere karşı birlikte çalışacağız. Üzerinde mutabık kaldığımız ortak metni birazdan Dışişleri Bakanlarımız açıklayacak.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI:



Bugün Suriye'nin İdlib bölgesinde oluşmuş gergin durumu ele aldık. 1 Mart'ta çok namlulu roket atarla saldırı girişimi yaşandı. Türk askerleri arasında da kayıplar var. Cumhurbaşkanı'na taziyelerimizi yinelemek istiyorum. Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu. Astana formatı çerçevesindeki formatı devma ettirme niyetini teyit etmek istiyoruz.

Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Uluslararası terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

Bugün 6 saatlik görüşme sonucu ortak bir belge hazırladık. Bu belgenin çatışmaların durdurulması ve sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacağına inanıyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanına Moskova'ya geldiği için teşekkür ediyorum.

ATEŞKES METNİNİN DETAYLARI

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateşkes rejiminin uygulanmasının garantörleri olarak (bundan sonra taraflar olarak anılacaktır),

Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Gerginliği Azaltma Bölgeleri Oluşturulmasına İlişkin 4 Mayıs 2017 tarihli Muhtıra ve İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin 17 Eylül 2018 tarihli Muhtıra'yı hatırda tutarak,

Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek,

Terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelerken, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini kabul ederek,

Suriye ihtilafının askeri çözümünün olamayacağının ve ihtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek,

İnsani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere önkoşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesi ile mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer.

Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.