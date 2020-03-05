Üstün diplomasi Moskova'da da farkını ortaya koydu!
Bütün dünyanın beklediği kritik İdlib görüşmesi Moskova’da gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in görüşmesinden Türkiye adına müspet sonuçlar çıktı. Görüşmede Başkan Erdoğan’ın Putin’e, ‘’bölgeden çekilin, bizi Esad’la baş başa bırakın.’’ sözlerini hatırlatması Türkiye’nin kararlılığını ortaya koyarken, Rus cephesini anlaşma yoluna gitmeye sevk etti. İşte kritik ateşkesle ilgili analiz haberimiz…
MOSKOVA'DA ÜSTÜN DİPLOMASİ
Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda uzun yıllardır izlediği bağımsız dış politika Moskova'da da farkını ortaya koydu. Aynı gün içerisinde hem Rusya'yla liderler düzeyinde müzakerelerde bulunan Türkiye, hem de ABD başkanının özel temsilcisini İstanbul'da ağırlama kabiliyetine haiz olduğunu gösterdi.
ABD VE AVRUPA, TÜRKİYE'YE DESTEK VERME NOKTASINA GETİRİLDİ
Suriye'den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgasını engellemek için bölgede tüm gücüyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rejime ağır kayıplar vererek göç dalgasının önüne geçmekle kalmayıp, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı Türkiye'ye destek vermeleri noktasına getirdi.
TÜRK ASKERİNE YÖNELİK SALDIRININ BEDELİ AĞIR OLUR
Kendi öz kaynaklarıyla Esad rejimine ağır bedeller ödeten Türkiye, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olduğunu ve Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının çok ağır ödetileceğini dünyaya ispat etti.
BATILI DEVLETLERE MASA BAŞINDAN AHKAM KESMEK YOK!
Batılı devletlerin İdlib bölgesindeki koşulları masa başından yazmasına müsaade etmeyeceğini gösteren Türkiye, sahada bizzat kendisi bulunarak bölgede kimsenin himayesinde olmadığını gösterdi.
SAVUNMAYA YAPILAN YATIRIMLAR MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR
Türk savunma sanayisine yapılan büyük yatırımlar ve emekler, meyvelerini İdlib'de de verdi. İdlib krizinde rüştünü ispat eden savunma sanayii, bu alana yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Türkiye'nin Rusya ile gerçekleştirdiği mutabakat, ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek olmasına engel teşkil etmiyor. Aksine bölgede ABD ve Avrupa Birliği'nin istemediği Rusya'ya karşı dünyanın en güçlü ve teknolojik ordularından birine sahip olan Türkiye bulunmaz bir nimet.
TÜRKİYE, AVRUPA'YI UYKUDAN UYANDIRIYOR!
Hala üç milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib'de bilindiği gibi düzensiz göç tehlikesi devam ediyor. Türkiye, Avrupa'nın ilgisini İdlib üzerinde yoğunlaştırarak, derin bir uykudan da uyandırmak istiyor. Zira Avrupa ipin ucunu bırakırsa, Rusya milyonlarca göçmeni Avrupa demokrasilerine karşı silah olarak kullanma şansına sahip olabilir. Son günlerde yaşananlar, bölgede yaşanan insani krize kapsamlı ve köklü bir çözüm bulunması ihtiyacını kanıtlar nitelikte.
RUSYA İKİLİ İLİŞKİLERİ REJİMİN HIRSLARINA KURBAN ETMEDİ
Bugün Türkiye ve Rusya'nın imza attığı mutabakat, lider diplomasisini sonuç vermeye devam ettiğini gösterirken, Rusya'nın çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek adına anlaşma yoluna gittiği anlaşılıyor.
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