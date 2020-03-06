'İdlib Mutabakatı'na ABD’den ilk yorum geldi: Bölgedeki insani krizi durdurmasını umuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında dün imzalanan "İdlib Mutabakatı" hakkında ABD’den ilk yorum geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesin bölgedeki insani krizi durdurmasını umuyoruz." denildi. Dışişleri Sözcüsü, ateşkesin kalıcı olup olmayacağını Esad'ın sahadaki aksiyonlarının belirleyeceğini de ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İdlib'de sağlanan ateşkesin sahada tansiyonun düşürülmesine ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmasını umduklarını, ateşkesin kalıcı olup olmayacağını Esad ve destekçilerinin sahadaki aksiyonlarının belirleyeceğini söyledi.

"TANSİYONUN DÜŞMESİNE..."

Dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından alınan İdlib'de ateşkes kararına ABD'den ilk yorum geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada sağlanan ateşkesin bölgede tansiyonun düşmesine yardımcı olmasının umulduğu belirtildi.

"İNSANİ KRİZİN HAFİFLEMESİNİ UMUYORUZ"

Dışişleri Sözcüsü, "Ateşkesin Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ağırlaşan korkunç insani krizi hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin detaylarının Türkiye ile tartışılacağını söyleyen Sözcü, "ABD, bu gelişmenin detaylarını kalıcı ateşkes arayan NATO müttefiki Türkiye ile tartışmayı dört gözle bekliyor. Şimdi sahadaki en önemli şey Esad ve destekçilerinin aksiyonları olacak. Bu bize kalıcı ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağını gösterecek" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KORİDORU

İdlib'de son iki aydır tırmanan gerilimin ardından Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da bir araya gelmişti.

İki lider ve beraberindeki heyetlerin toplam 6 saat süren görüşmelerinin ardından dün gece yarısından başlamak üzere İdlib'de ateşkes ilan edilmiş, taraflar kalıcı ateşkes için çalışmak üzerinde uzlaşmışlardı. Mutabakata göre ayrıca Rusya ve Türkiye'nin M4 karayolu çevresinde oluşturulacak 12 kilometrelik güvenlik koridorunda ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı.

İŞTE İDLİB ATEŞKESİ MADDELERİ

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin gece yarısından başlamak üzere ateşkes kararının da yer aldığı ortak bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Üzerinde mutabakata varılan maddeler şu şekilde:

İki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu.

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.