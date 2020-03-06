06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

'İdlib Mutabakatı'na ABD’den ilk yorum geldi: Bölgedeki insani krizi durdurmasını umuyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
'İDLİB MUTABAKATI'NA ABD’DEN İLK YORUM!

Başkan ile lideri Putin arasında dün imzalanan " Mutabakatı" hakkında ABD’den ilk yorum geldi.  ABD Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesin bölgedeki insani krizi durdurmasını umuyoruz." denildi. , ateşkesin kalıcı olup olmayacağını Esad'ın sahadaki aksiyonlarının belirleyeceğini de ifade etti.

ABD Sözcüsü, 'de sağlanan ateşkesin sahada tansiyonun düşürülmesine ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olmasını umduklarını, ateşkesin kalıcı olup olmayacağını Esad ve destekçilerinin sahadaki aksiyonlarının belirleyeceğini söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den ateşkes açıklaması | Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI | VİDEO

"TANSİYONUN DÜŞMESİNE..."

Dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından alınan İdlib'de kararına ABD'den ilk yorum geldi. Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada sağlanan ateşkesin bölgede tansiyonun düşmesine yardımcı olmasının umulduğu belirtildi.

Üstün diplomasi Moskova'da da farkını ortaya koydu! ÜSTÜN DİPLOMASİ MOSKOVA'DA DA FARKINI ORTAYA KOYDU!

"İNSANİ KRİZİN HAFİFLEMESİNİ UMUYORUZ"

, "Ateşkesin Esad rejimi, , İran ve Hizbullah güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ağırlaşan korkunç insani krizi hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin detaylarının ile tartışılacağını söyleyen Sözcü, "ABD, bu gelişmenin detaylarını kalıcı ateşkes arayan NATO müttefiki Türkiye ile tartışmayı dört gözle bekliyor. Şimdi sahadaki en önemli şey Esad ve destekçilerinin aksiyonları olacak. Bu bize kalıcı ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağını gösterecek" şeklinde konuştu.

Moskova'da ateşkes anlaşması sağlandı! Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin'den kritik açıklamalar MOSKOVA'DA ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI! BAŞKAN ERDOĞAN VE VLADİMİR PUTİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

GÜVENLİK KORİDORU

İdlib'de son iki aydır tırmanan gerilimin ardından Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı dün Moskova'da bir araya gelmişti.

İki lider ve beraberindeki heyetlerin toplam 6 saat süren görüşmelerinin ardından dün gece yarısından başlamak üzere İdlib'de ateşkes ilan edilmiş, taraflar kalıcı ateşkes için çalışmak üzerinde uzlaşmışlardı. Mutabakata göre ayrıca Rusya ve Türkiye'nin M4 karayolu çevresinde oluşturulacak 12 kilometrelik güvenlik koridorunda ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı.

İŞTE İDLİB ATEŞKESİ MADDELERİ

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin gece yarısından başlamak üzere ateşkes kararının da yer aldığı ortak bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Üzerinde mutabakata varılan maddeler şu şekilde:

İki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve , tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu.

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN