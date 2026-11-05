Hatay Dörtyol'da selin bilançosu ağır: Ev yıkıldı, araçlar sürüklendi, 30 küçükbaş hayvan sele kapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, Karakese Mahallesi'nde sele neden oldu. Amanos Dağları'ndan sürüklenen kum, kaya ve ağaç parçalarının dere yatağını tıkaması sonucu taşan sular, yolları nehre çevirdi. Selde 70 metrekarelik bir ev yıkılırken araçlar sürüklendi, zeytin bahçeleri mil tabakasıyla kaplandı ve yaklaşık 30 küçükbaş hayvan sele kapıldı. DSİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, felaketin boyutlarını canlı yayında aktardı.