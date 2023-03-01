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İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 15:03
Hatay İskenderun'da Devlet Su İşleri'nin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği içme suyu tesisi atıl bırakıldı. Depremde hasar görmeyen tesis, DSİ tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Adana Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe değerlendirdi.
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