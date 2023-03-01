01 Mart 2023, Çarşamba
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İçme suyu tesisi neden atıl bırakıldı? Devletin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği tesis hasar almadı
Hatay İskenderun'da Devlet Su İşleri'nin yapıp Hatay Büyükşehir Belediyesine teslim ettiği içme suyu tesisi atıl bırakıldı. Depremde hasar görmeyen tesis, DSİ tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Adana Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe değerlendirdi.