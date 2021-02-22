Dirayet Dilan vekil değil militan! İşte Dirayet Dilan Taşdemir gerçekleri

"HDP, PKK'NIN MİLİTAN! ANKARA ŞUBESİ GİBİ ÇALIŞIYOR"



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN: HDP'nin Kandil'le fikri bağı olduğu gibi organik bağı da olduğu çok açık. Adeta beyinlerine Kandil menşeli çip takmış gibiler. Terör örgütünün Ankara şubesi gibi davranıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bunun benzerini göremezsiniz. HDP artık Kandil'in sözcülüğünden çıkmış, Kandil'in ta kendisi olduğunu göstermiştir. Yargı gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Fezleke gelmesi halinde Gazi Meclis üzerine düşeni yapar.