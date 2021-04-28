İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar! Tam kapanma uyarısı! PKK İstanbul'a saldıracaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'a yönelik terör saldırısının bugün polis ekipleri tarafından önlendiğini açıkladı. PKK mensuplarının 5 kilogram patlayıcıyı İstanbul'a getirdiğini ve otogarda patlatmak üzereyken yakalandıklarını duyurdu. Bakan Soylu ayrıca kreşlerin açılmasına yönelik konuşurken, kripto para konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu diğer yandan da tam kapanma döneminde tatile gideceklere ilişkin istisnai durumu da sözlerine ekledi.