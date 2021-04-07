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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şırnak'taki Eren-10 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 07.04.2021 18:16
Güncelleme:07.04.2021 18:32
Son dakika gündem haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerle M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı tüfeği, RPG-7 roketatar ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.






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