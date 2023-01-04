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İBB'ye terör soruşturması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 04.01.2023 12:10
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bazı CHP'li belediyelerin inceleme talep ettiğini belirterek, "Bu kişileri yoldan geçerken mi işe aldınız? Belediyelerde terörle iltisaklı kişiler olamaz." dedi.
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