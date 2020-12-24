CHP'de skandallara her gün yenileri ekleniyor. Teşkilatlardaki taciz skandalları sürerken, Kılıçdaroğlu'ndan ilginç vergi önerisi geldi. Uyuşturucu tacirlerinden ve organ mafyasından vergi alınsın dedi. Öte yandan İBB'nin skandal Şeb-i Arus töreni.... İBB'nin skandal Şeb-i Arus töreni, 1946'ı hatırlattı, ezan Türkçe okutulmuştu, şimdi de Türkçe Kur'an tilaveti... CHP hep aynı CHP mi, neler oluyor? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de skandallara her gün yenileri ekleniyor. Teşkilatlardaki taciz skandalları sürerken, Kılıçdaroğlu'ndan ilginç vergi önerisi geldi. Uyuşturucu tacirlerinden ve organ mafyasından vergi alınsın dedi. Öte yandan İBB'nin skandal Şeb-i Arus töreni.... İBB'nin skandal Şeb-i Arus töreni, 1946'ı hatırlattı, ezan Türkçe okutulmuştu, şimdi de Türkçe Kur'an tilaveti... CHP hep aynı CHP mi, neler oluyor? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

ESKİ KODLAR

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Aslında burada eski kodların tekrar gündeme getirilmesi veya o kodlardan kurtulunamaması olarak da değerlendirmek gerekiyor.

3 BOYUTU VAR

Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi işin bir dini boyutu var, bir siyasi boyutu var bir de geçmişin tekrar hortlatılmak istenmesi boyutu var dolayısıyla biz baktığımız zaman 3 ayrı algı çalışması ve 3 ayrı olayla karşı karşıya olduğumuzu da çok net bir şekilde görüyoruz.

BİLİNÇLİ BİR FAALİYET

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Son derece bilinçli bir faaliyet bu. Bir yandan dinin siyasete alet edilmesi tartışması yürüten bir CHP profili var öbür yandan İslam dininin yaşanma ve yaşatılma biçimi üzerine tasarımlar ortaya koymaya çalışan bir anlayışın güncel bir versiyonu olan CHP var.