CHP'li İBB Türkçe ibadet provası mı yaptı? İBB'nin Şeb-i Arus törenine tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki gün Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenledi. Ancak düzenlenen etkinliğe ihlal edilen kurallar damga vurdu. Öyle ki Mevlevi ayini olarak bilinen zikir, kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Bununla da yetinmeyen İBB yönetimi, Kur'an-ı Kerim tilavetini de Türkçe olarak gerçekleştirdi. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temizel, "Aslını bozmamamız gerekiyor. Kültürel değerlerimiz üzerinden ahlaki değerlerimiz üzerinden dini değerlerimiz üzerinden bu şekilde bir siyasi malzemeye Mevlana’nın konu edinmesine gönlümüz razı olmaz." ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki gün Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenledi. Ancak düzenlenen etkinliğe ihlal edilen kurallar damga vurdu. Öyle ki Mevlevi ayini olarak bilinen zikir, kadın ve erkek semazenler tarafından birlikte icra edildi. Bununla da yetinmeyen İBB yönetimi, Kur'an-ı Kerim tilavetini de Türkçe olarak gerçekleştirdi.

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temizel, "Aslını bozmamamız gerekiyor. Kültürel değerlerimiz üzerinden ahlaki değerlerimiz üzerinden dini değerlerimiz üzerinden bu şekilde bir siyasi malzemeye Mevlana'nın konu edinmesine gönlümüz razı olmaz." ifadelerini kullandı.