24 Kasım 2025, Pazartesi
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber'de
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddianamede yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre İmamoğlu'nun yönettiği örgütün İBB'den ihale alan, imar-iskân işi olan herkesi haraca bağladıkları ve iş insanlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları dosyada yer aldı. Rüşvetin belgeleri A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.