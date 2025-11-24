İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber’de

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddianamede yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre İmamoğlu'nun yönettiği örgütün İBB'den ihale alan, imar-iskân işi olan herkesi haraca bağladıkları ve iş insanlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları dosyada yer aldı. Rüşvetin belgeleri A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.