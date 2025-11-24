24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber'de
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber’de

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 04:07
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki iddianamede yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre İmamoğlu'nun yönettiği örgütün İBB'den ihale alan, imar-iskân işi olan herkesi haraca bağladıkları ve iş insanlarından alındığı öne sürülen çek, senet ve banka dekontları dosyada yer aldı. Rüşvetin belgeleri A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber’de
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber’de
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında rüşvetin belgeleri A Haber'de
Anadolu’nun jeopolitik anahtarı: Kıbrıs
Anadolu’nun jeopolitik anahtarı: Kıbrıs
Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı?
Rusya-Ukrayna barışına en yakın nokta mı?
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 detayı
G20 Liderler Zirvesi’nde flaş mesajlar
G20 Liderler Zirvesi'nde flaş mesajlar
Komisyonun İmralı ziyareti ne zaman?
Komisyonun İmralı ziyareti ne zaman?
Gökyüzünde terapi etkisi
Gökyüzünde terapi etkisi
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu
G20 Zirvesi’nde kapanış günü
G20 Zirvesi'nde kapanış günü
ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti!
ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti!
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nu CHP’den atın mesajı!
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nu CHP’den atın mesajı!
Türkiye Papa XIV Leo’nun ilk yurt dışı durağı oluyor
Türkiye Papa XIV Leo’nun ilk yurt dışı durağı oluyor
Daha Fazla Video Göster