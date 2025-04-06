İBB’de yolsuzluk çarkı! Hakkari’deki 141 milyon liralık börek ihalesi deşifre oldu | Perde arkası A Haber’de değerlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun operasyondan 8 gün önce Hakkari’deki börekçiye 141 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı. Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan Gazeteci Zafer Şahin perde arkasını A Haber'de değerlendirdi. Şahin, 'Bugün konuşulan ve çok tartışılan bir börek ihalesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari‘deki bir firmadan tek ihalede 141 bin milyon liralık börek almış. Bu Muş’daki 95 milyonluk baklavanın dışında. Bugün de 141 milyonluk Hakkari‘den börek alınmış. Savunmada diyorlar ki 4 bakanlıkta börek almış dolayısıyla ortada usulsüz bir durum yok.' diyorlar. Peki, işin aslı ne? Bakın dört bakanlık bu firmadan 179 ihaleden 300 milyon liralık alım yapmış. Bunlar Hakkari‘den ne almışlar bu firmadan? Yıllar içerisinde Hakkari Tugay Komutanlığı mesela oradan alışveriş yapmış. Sağlık bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatları 179 ihaleden bu alımları yapmış. Sen İstanbul’dan 1620 km ötedeki Hakkari‘deki firmadan tek seferde 141 milyon liralık börek alımı yapmışsın.' dedi.