İBB’de rant ilişkisi iddiası! İETT’nin tüm bakım ihaleleri Baka’nın şirketine

İstanbul'da sıkça rastlanan otobüs arızaları, bir ahbap-çavuş ilişkisinin sonucu mu? Öyle ki İBB'nin yaklaşık bir buçuk milyar liralık bakım-onarım ihalelerini verdiği şirketin Remzi Baka'ya ait olduğu ortaya çıktı. Daha ilginç olansa şirketin mali müşavirinin CHP Milletvekili Özgür Karabat olması...

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