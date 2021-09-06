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İBB’de rant ilişkisi iddiası! İETT’nin tüm bakım ihaleleri Baka’nın şirketine

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Giriş: 06.09.2021 09:01
Güncelleme:06.09.2021 09:01
İstanbul'da sıkça rastlanan otobüs arızaları, bir ahbap-çavuş ilişkisinin sonucu mu? Öyle ki İBB'nin yaklaşık bir buçuk milyar liralık bakım-onarım ihalelerini verdiği şirketin Remzi Baka'ya ait olduğu ortaya çıktı. Daha ilginç olansa şirketin mali müşavirinin CHP Milletvekili Özgür Karabat olması...
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İBB’de rant ilişkisi iddiası!
İBB’de rant ilişkisi iddiası!
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