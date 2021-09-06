06 Eylül 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB’de rant ilişkisi iddiası! İETT’nin tüm bakım ihaleleri Baka’nın şirketine
İstanbul'da sıkça rastlanan otobüs arızaları, bir ahbap-çavuş ilişkisinin sonucu mu? Öyle ki İBB'nin yaklaşık bir buçuk milyar liralık bakım-onarım ihalelerini verdiği şirketin Remzi Baka'ya ait olduğu ortaya çıktı. Daha ilginç olansa şirketin mali müşavirinin CHP Milletvekili Özgür Karabat olması...