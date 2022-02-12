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İBB yönetiminden zam yağmuru! Halk Ekmek, İSPARK, İĞDAŞ, İstanbulkart…

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 09:15
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce suya ulaşıma indirim sözü vermişti. Ancak seçim sonrası her şey unutuldu, zam yağmuru başladı. Sadece toplu ulaşıma son 1 yılda tam yüzde 111 zam yapıldı. İstanbul'da yeni yönetim 75 kuruşla devraldığı Halk Ekmek fiyatlarına da 2 yılda yüzde 133.5 ambalajlı ürünlerle birlikte ise toplamda yüzde 192.46 zam yaptı. En son yapılan zamla birlikte, Halk Ekmek fiyatı, daha da artmış oldu. İBB yönetimi, İstanbulkart bedeline de, yüzde 92 zam yaptı.
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