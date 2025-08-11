11 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB skandalına bir yenisi eklendi! CHP’den milyonlarca liralık vurgun
İBB skandalına bir yenisi eklendi! CHP’den milyonlarca liralık vurgun

İBB skandalına bir yenisi eklendi! CHP’den milyonlarca liralık vurgun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2025 09:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik milyonlarca liralık vurgunu anlattı. İddiaya göre, Gülibrahimoğlu ve İBB içindeki bazı isimlerin hafriyat sahaları, iştirakler ve şirketler üzerinden belediyeyi zarara uğrattı. Gülibrahimoğlu'nun İBB iştiraklerindeki hisseleri topladığını sahte hisse devri ve fatura zincirleriyle milyonlarca liranın aktarıldığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB skandalına bir yenisi eklendi! CHP’den milyonlarca liralık vurgun
İşte barış anlaşmasının detayları!
İşte barış anlaşmasının detayları!
MHP lideri Bahçeli süreç için zaman verdi!
MHP lideri Bahçeli süreç için zaman verdi!
İBB skandalına bir yenisi eklendi!
İBB skandalına bir yenisi eklendi!
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Olta operasyonu: 12 tutuklama
"Olta" operasyonu: 12 tutuklama
Sismik izolatör sistemi her yapıda uygulanabilir mi?
Sismik izolatör sistemi her yapıda uygulanabilir mi?
Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’de!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de!
Deprem bölgesinde fay hareketliliği nasıl?
Deprem bölgesinde fay hareketliliği nasıl?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 vatandaşımız hayatını kaybetti
Vatandaş gözyaşlarını tutamadı Yerimden kalkamadım
Vatandaş gözyaşlarını tutamadı "Yerimden kalkamadım"
Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem diğer fayları tetikler mi?
Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki deprem diğer fayları tetikler mi?
Daha Fazla Video Göster