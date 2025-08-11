İBB skandalına bir yenisi eklendi! CHP’den milyonlarca liralık vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun mali müşaviri Cem Çelik milyonlarca liralık vurgunu anlattı. İddiaya göre, Gülibrahimoğlu ve İBB içindeki bazı isimlerin hafriyat sahaları, iştirakler ve şirketler üzerinden belediyeyi zarara uğrattı. Gülibrahimoğlu'nun İBB iştiraklerindeki hisseleri topladığını sahte hisse devri ve fatura zincirleriyle milyonlarca liranın aktarıldığını söyledi.

