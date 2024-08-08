İBB İstanbullunun parasını rakı ve şaraba gömdü!

CHP'li İBB yönetimi Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera’da 2 günlüğüne ev kiralandı. Mekanın İstanbul'un tanıtımı için kiralandığı açıklansa da "Günlük kirası 300 bin euro" iddiaları büyük tepki topladı. Diğer yandan açılış sonrası gece saatlerinde "after party" düzenlenirken Karsu'nun sahne aldığı gecede İBB misafirlerine beyaz şarap ve rakı ikram edildi. Sosyal medyada tepki toplayan olaya ilişkin "Faturayı önümüzdeki ay İstanbulluların su faturasına zam olarak itelerler" yorumları yapıldı. İşte detaylar...