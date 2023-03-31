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İBB çalışanı Ezgi Yıldız'dan makamında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Tutuklandı

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 12:21
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de çalışan PKK, FETÖ ve DHKP-C'li iltisaklı sayısı her geçen gün artarken yine CHP’li İBB’de çalıştığı öğrenilen bir DHKP-C sempatizanının makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Ezgi Yıldız isimli şahıs, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak “Adalet, adalet sarayında sağlanır” ifadelerini kullandı. Söz konusu ismin aynı zamanda CHP PM üyesi Gökhan Günaydın’ın sekreteri olduğu da öğrenilirken gözaltına alınan Ezgi Yıldız sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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