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İBB Beyazıt Meydanını 2 yıl 9 aydır bitiremiyor! İstanbul'un çilesine çile kattılar

DHA
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Giriş: 04.06.2022 11:19
İstanbul'un tarihi semti Fatih'in turistik yerlerinin başında gelen Beyazıt Meydanı ve çevresinin düzenlemesi bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ağustos 2019'da başlattığı çalışma 2 yıl 9 aydır tamamlanamadı. İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu inşaat halindeki meydandan geçmek zorunda olan öğretim üyeleri ve öğrenciler her gün eziyet çekerken, Beyazid Camii ve Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret eden vatandaşlar ile turistler de şantiyeye dönen yollarda sakatlanmamak için büyük çaba harcıyor.
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