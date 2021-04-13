13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HSK soruşturma başlattı! Doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında inceleme

HSK soruşturma başlattı! Doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında inceleme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 12:11
Güncelleme:13.04.2021 12:16
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı M.B'nin ortopedik tedavisinin devamı için randevulu olarak hastaneye gittiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin A Haber'e konuştu! Ailemi temsil ettiğim için gururluyum
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
NASA’nın Van Gölü fotoğrafı finalde!
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
Aşı orucu bozar mı? İşte yanıtı
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
FETÖ'nün 900 kişilik X listesi deşifre oldu! İtiraf etti
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
Kabine toplanıyor! Ramazan'da tedbirler nasıl olacak?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
NATO Ukrayna'da devreye mi giriyor?
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
Ayasofya’da 87 yıl sonra mukabele heyecanı!
HSK soruşturma başlattı!
HSK soruşturma başlattı!
60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
60 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı
Gözler Kabine'de! Hangi tedbirler alınacak?
Gözler Kabine'de! Hangi tedbirler alınacak?
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cumhuriyet Kur’an kurslarını hedef aldı!
Cumhuriyet Kur’an kurslarını hedef aldı!
Daha Fazla Video Göster