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Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti! Vahşete tanık olanlar o günü A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 27.02.2021 00:29
Güncelleme:27.02.2021 00:55
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta ermeni güçlerinin 1992'de Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamın acısı Azerbaycan’da hala tazeliğini koruyor. A Haber ekibi, toplam 613 Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiği Hocalı katliamından sağ kurtulan Azerbaycanlılara o kara günü konuştu.
Başkan Erdoğandan Hocalı katliamı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'HOCALI KATLİAMI' MESAJI
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