COP31 için Antalya'da dev hazırlık! 1,1 milyon metrekarelik alanda iklim zirvesi başladı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da başladı. Küresel iklim diplomasisinin merkezi haline gelen Antalya'da, 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin ağırlanması bekleniyor. 1,1 milyon metrekarelik alanda düzenlenen zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevre politikaları ele alınacak. Türkiye'nin Sıfır Atık projesi ve asrın inşası kapsamında yürütülen çalışmalar da zirvede öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, COP31'in ilk gününde hangi programlar gerçekleştirilecek? Zirve alanındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.