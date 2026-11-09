Fon soruşturmalarında taviz yok! Başkan Erdoğan: Çok sıkı takip ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "taviz yok" mesajı verdi. 17 Eylül'den itibaren gündemdeki yerini koruyan soruşturmanın belirlenen takvim çerçevesinde sürdüğünü ifade eden Erdoğan, konunun titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, "Bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak" dedi. Erdoğan'ın gündeminde İzmir'de yaşanan fabrika faciası, Terörsüz Türkiye hedefi ve Türkiye'nin yerli enerji alanındaki çalışmaları da yer aldı.