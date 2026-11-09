İzmir'deki fabrika faciasında bilanço ağırlaşıyor! 10 can kaybı, 4 kişi hâlâ kayıp

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 10'a yükseldi. Patlamada 15 kişi yaralanırken, kayıp 4 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Olayın ardından İçişleri ve Enerji bakanlarının İzmir'e gideceği bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da patlamaya ilişkin bilgi aldı. Peki, fabrikadaki patlama neden meydana geldi? Yaralıların sağlık durumu nasıl, kayıp işçilere ulaşılabildi mi? Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.