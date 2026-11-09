İzmir'deki patlamanın nedeni ne? İş Güvenliği Uzmanı Zekeriya Çelik'ten hidrojen patlaması ihtimali

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, 8 kişi ise kayboldu. A Haber canlı yayınına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Zekeriya Çelik, patlamanın olası nedenlerini değerlendirdi. Tavan vincinin ark ocağına düşmesinin tek başına böylesine büyük bir patlamaya neden olmayacağını belirten Çelik, vincin soğutma sistemine zarar vermesi sonucu suyun erimiş çelikle temas etmiş olabileceğini söyledi. Hidrojen patlamasının ardından zincirleme bir toz patlaması yaşanmış olabileceğine dikkat çeken Zekeriya Çelik, elektrik kaynaklı ark patlamasının da ihtimaller arasında bulunduğunu ifade etti. Bölgede yanmamış gazların bulunabileceği uyarısında bulunan Çelik, arama kurtarma ekiplerinin güvenliği ve çevrede yaşayan vatandaşların sağlığı için gaz ölçümlerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Patlamanın kesin nedeninin bilirkişi ve savcılık incelemeleri sonucunda belirleneceğini söyledi.