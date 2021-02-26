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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Son dakika haberi... Başkan , katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız katliamının 29. yıl dönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş halkına başsağlığı diliyorum.
Tek millet, iki devletiz...

olarak, haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?
Ermeni güçleri, 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti.

Silahlı baskında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.

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