İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! Gökyüzüne yayılan dumanlar zararlı mı?

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. A Haber canlı yayınına katılan Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Halil Latif İşcan, patlamanın olası nedenlerini ve çevre ile insan sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri değerlendirdi.