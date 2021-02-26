Hocalı katliamının 29.yıl dönümü! Acı ilk günkü gibi taze

Bugün tarihe Hocalı katliamı olarak geçen 106'sı kadın 613 Azerbaycanlının şehit edilmesinin 29. yıl dönümü... Aradan yıllar geçti ama acı hala ilk günkü gibi taze... Ağdam'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla şehitlerin yakınları mezarlarını yıllar sonra ziyaret edebilme imkanına kavuştu. Detayları A Haber Program Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Bugün tarihe Hocalı katliamı olarak geçen 106'sı kadın 613 Azerbaycanlının şehit edilmesinin 29. yıl dönümü... Aradan yıllar geçti ama acı hala ilk günkü gibi taze... Ağdam'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla şehitlerin yakınları mezarlarını yıllar sonra ziyaret edebilme imkanına kavuştu. Detayları A Haber Program Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.