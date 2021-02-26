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Hocalı katliamının 29.yıl dönümü! Acı ilk günkü gibi taze

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 14:47
Güncelleme:26.02.2021 15:48
Bugün tarihe Hocalı katliamı olarak geçen 106'sı kadın 613 Azerbaycanlının şehit edilmesinin 29. yıl dönümü... Aradan yıllar geçti ama acı hala ilk günkü gibi taze... Ağdam'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla şehitlerin yakınları mezarlarını yıllar sonra ziyaret edebilme imkanına kavuştu. Detayları A Haber Program Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Bugün tarihe Hocalı katliamı olarak geçen 106'sı kadın 613 Azerbaycanlının şehit edilmesinin 29. yıl dönümü... Aradan yıllar geçti ama acı hala ilk günkü gibi taze... Ağdam'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla şehitlerin yakınları mezarlarını yıllar sonra ziyaret edebilme imkanına kavuştu. Detayları A Haber Program Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Katliamdan önceki son gün... KATLİAMDAN ÖNCEKİ SON GÜN...

29 yıldır kapanmayan yara: Hocalı Katliamı 29 YILDIR KAPANMAYAN YARA: HOCALI KATLİAMI
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